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РИА Новости

Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году

01:07
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Оправдательные приговоры были вынесены по 0,24% уголовных дел в РФ за 2018 год, что на 24% меньше, чем годом ранее, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"По-прежнему остается крайне малым количество оправдательных приговоров. В 2018 году их было вынесено 2082, то есть по 0,24% уголовных дел, по которым окончено производство, что на 24% меньше, чем в 2017 году (2751, или 0,3%). При этом в отношении 193 тысяч лиц суды прекратили дела, в том числе и по реабилитирующим основаниям (в отношении 1,7 тысячи лиц)", - говорится в докладе опубликованном в "Российской газете".

Уточняется, что вероятность оправдательных приговоров в несколько раз выше в случае рассмотрения дел судом присяжных.
Из доклада следует, что значительное число обращений в адрес уполномоченного связано с нарушением права на "разумные сроки при осуществлении дознания и предварительного следствия".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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Отмечается, что в 2018 году жалоб, связанных с необоснованностью привлечения к уголовной ответственности, поступило на 32% больше, чем в 2017 году, и на 36% больше, чем в 2016 году. Заявители указывали на превышение полномочий должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование, нарушения со стороны следователей и дознавателей при сборе и оценке доказательств, послужившие основанием для необоснованного уголовного преследования.
В соответствии с данными доклада, рост жалоб указанной тематики соотносится с увеличением числа нарушений на этапе предварительного расследования. По данным генпрокуратуры РФ, в 2018 году выявлено более 1,43 миллиона указанных нарушений - на 4,8% больше, чем за предыдущий год.
Сообщается, что значительно увеличилось (на 18% по сравнению с 2017 годом и на 24% по сравнению с 2016 годом) количество жалоб на необоснованное избрание и продление меры пресечения в виде заключения под стражу. Заявители обращались с просьбами об оказании содействия в изменении названной меры пресечения в связи с болезнью, указывалось на необоснованное продление ее сроков.
При этом фиксируется "положительная тенденция" — снижение количества поданных ходатайств следственных органов в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (на 9,5% по сравнению с 2017 годом). Но удовлетворяются они по-прежнему часто - примерно в 90% случаев. Продлевалась данная мера пресечения на 0,7% чаще, чем годом ранее.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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