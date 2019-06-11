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РИА Новости

Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции

00:48
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© РИА Новости / Григорий СысоевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство обращений (45,5%) к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году по вопросу миграции касались проблемы регистрационного учета, из них почти половина - это просьбы оказать содействие в регистрации по месту жительства собственников жилого помещения.
"Основная масса обращений в 2018 году касалась вопросов регистрационного учета (33 обращения). Из них 45,5% - это просьбы оказать содействие в регистрации по месту жительства собственников жилого помещения, членов семьи либо разъяснить порядок регистрации или отказа в ней", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
По словам омбудсмена, также поступали жалобы в связи с затягиванием решения о снятии с регистрационного учета по месту жительства, незаконным, по мнению граждан, снятием с учета, а также в связи со сложностями в получении адресно-справочной информации.
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"В письмах по вопросам постановки на учет по месту пребывания (30,3%) заявители сообщали, что из-за отказа в регистрации возникают трудности при оформлении трудовых отношений, получении социальных льгот и тому подобное", - сообщается в документе.
Большая часть обращений касалась регистрации по месту пребывания и месту жительства. Несвоевременная постановка на учет, необоснованный отказ в ней либо снятие с регистрационного учета затрудняют реализацию гражданских прав на медицинскую помощь, получение образования, социальное обеспечение, трудоустройство, участие в выборах.
"Немаловажными причинами нарушений в сфере регистрационного учета являются низкая правовая грамотность граждан, недостаточная квалификация лиц и организаций, оказывающих юридические услуги, обман со стороны недобросовестных работодателей. Последние, изымая у мигрантов документы для оформления трудовых отношений, создают тем самым предпосылки для развития бездомности", - считает омбудсмен.
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