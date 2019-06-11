Москалькова хочет упростить получение гражданства РФ жителями бывшего СССР

"Уполномоченный полагает, что необходимо расширить категорию иностранных граждан, которые могут быть признаны носителями русского языка, включив в нее лиц, проживавших ранее или проживающих на всей территории бывшего СССР, владеющих русским языком и повседневно использующих его в семейно-бытовой и культурной сферах, что позволит им быть признанными носителями русского языка и получить право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке", - говорится в докладе.