Москалькова хочет упростить получение гражданства РФ жителями бывшего СССР

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым расширить категорию иностранных граждан, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, включив в нее жителей территории бывшего СССР, следует из ежегодного доклада о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
"Уполномоченный полагает, что необходимо расширить категорию иностранных граждан, которые могут быть признаны носителями русского языка, включив в нее лиц, проживавших ранее или проживающих на всей территории бывшего СССР, владеющих русским языком и повседневно использующих его в семейно-бытовой и культурной сферах, что позволит им быть признанными носителями русского языка и получить право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке", - говорится в докладе.
В докладе также указывается, что правозащитное сообщество ставит вопрос о необходимости "скорейшего решения" проблемы правового статуса лиц, "чьи паспорта гражданина РФ признаны недействительными в связи с проводимыми органами МВД России проверками".
Уточняется, что Москалькова поддерживает все "проектируемые" в настоящее время изменения в законодательство о гражданстве РФ и "выражает надежду на их скорейшее принятие".
Омбудсмен также отмечает, что "в рамках упрощения и либерализации массива миграционного законодательства" из процедуры получения гражданства РФ можно исключить этап получения разрешения на временное проживание, поскольку оно является "подтверждением одного и того же права", что и вид на жительство.