В Зеленодольске спустят на воду малый ракетный корабль "Ингушетия"

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Судостроители Зеленодольского завода имени А. М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") во вторник спустят на воду восьмой в серии малый ракетный корабль проекта 21631 (модернизированный "Буян-М") для ВМФ России.

"На АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" состоится торжественная церемония спуска на воду восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"), которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Ингушетия", - сообщили на предприятии.

Ожидается, что в торжественных мероприятиях спуска на воду МРК "Ингушетия" примут участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители руководства минобороны РФ, Военно-морского флота России, судостроительной корпорации "Ак Барс", проектанта и контрагентских организаций.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-морского флота России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

По информации завода, в настоящее время семь кораблей данного проекта: головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" – уже несут службу в составе ВМФ России. На стапелях Зеленодольского завода имени А. М. Горького ведется строительство еще двух единиц проекта – "Грайворон" и "Град".

Как отмечается, боевую мощь корабли проекта 21631 продемонстрировали в 2015 году, когда нанесли массивный удар по объектам ИГ*. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем Военно-морского флота РФ и завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за его более чем 120-летнюю историю построено порядка 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.