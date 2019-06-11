Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T00:12Z
https://ria.ru/20190611/1555465573.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_0:61:2207:1302_1036x0_80_0_0_c11b2bf3ec0452aad2b42bc4ce490852.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

В Зеленодольске спустят на воду малый ракетный корабль "Ингушетия"

00:12
234
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631
Малый ракетный корабль проекта 21631
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль проекта 21631. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Судостроители Зеленодольского завода имени А. М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") во вторник спустят на воду восьмой в серии малый ракетный корабль проекта 21631 (модернизированный "Буян-М") для ВМФ России.
"На АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" состоится торжественная церемония спуска на воду восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"), которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Ингушетия", - сообщили на предприятии.
Ожидается, что в торжественных мероприятиях спуска на воду МРК "Ингушетия" примут участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители руководства минобороны РФ, Военно-морского флота России, судостроительной корпорации "Ак Барс", проектанта и контрагентских организаций.
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-морского флота России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.
Учения НАТО в Балтийском море.
Вчера, 16:48
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
По информации завода, в настоящее время семь кораблей данного проекта: головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" – уже несут службу в составе ВМФ России. На стапелях Зеленодольского завода имени А. М. Горького ведется строительство еще двух единиц проекта – "Грайворон" и "Град".
Как отмечается, боевую мощь корабли проекта 21631 продемонстрировали в 2015 году, когда нанесли массивный удар по объектам ИГ*. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем Военно-морского флота РФ и завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.
АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за его более чем 120-летнюю историю построено порядка 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами, прибывший с деловым заходом во Владивосток, во время швартовки. 10 июня 2019
Вчера, 05:11
Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях
1000001
Обсудить 0
Новое оружие РоссииЗеленодольскБезопасность
Рекомендуем
Патрульный корабль Дмитрий Рогачев
Корабль "Дмитрий Рогачев" примут в состав ВМФ с опережением графика
РИА
Новости
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем
Сирийский министр оценил угрозу атак ИГ* для работы нефтяного сектора
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
Число жалоб к омбудсмену на применение силы сотрудниками УИС резко возросло
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Последствия обстрела в Донбассе
ВСУ за день выпустили 80 мин по Донбассу, заявили в Донецке
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не признают выборы в Южной Осетии, заявил Госдеп
СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Вид на Идлиб
Посол России в Сирии назвал обвинения по Идлибу частью информационной войны
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак оценил совпадение мнений России, ЕС и США по кризису в Молдавии
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий
Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты
СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
02:00На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018
Лента новостейМолния