"Доктору Хаусу" исполнилось 60 лет. Пять интересных фактов о Хью Лори

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Светлана Вовк. Британскому актеру Хью Лори (полное имя - Джеймс Хью Колум Лори) исполнилось 60 лет. Зрители во всем мире знают его, прежде всего, по сериалу "Доктор Хаус" (House, M.D.), в котором Лори сыграл гениального диагноста, социопата и циника Грегори Хауса. На счету британца более 90 сериалов и фильмов, во многих он стал также сценаристом и режиссером. Мы собрали любопытные и малоизвестные факты из его биографии.

© Фото : предоставлено Euro Entertainment Хью Лори © Фото : предоставлено Euro Entertainment Хью Лори

Хью Лори – профессиональный музыкант и певец. Играет на саксофоне, гитаре, барабанах, губной гармошке и пианино. Любимые стили - джаз и блюз. Неоднократно приезжал с концертами в Москву и всегда собирал полные залы. Лори играл в группах Poor White Thrash и The Band from TV, снимался в музыкальном видео Walking on Broken Glass у Энни Ленокс, выпустил собственный альбом Let Them Talk. Кстати, Грегори Хаус (герой Лори всериале "Доктор Хаус") тоже неравнодушен к музыке – после смены в больнице, он релаксирует, играя на рояле.

© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус" © Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"

На роль Хауса пробовались многие известные актеры (Деннис Лири, Роб Марроу и другие), но досталась она Хью Лори, несмотря на то, что сам он изначально хотел сыграть лучшего друга главного героя сериала - онколога Уилсона. С профессией врача актер знаком с детства – его отец был доктором. По признанию Лори, со временем у него, успешного и высокооплачиваемого артиста, сложился комплекс вины из-за того, что он зарабатывает он больше, чем его отец-медик. Сам Хью Лори регулярно посещает психотерапевта, который помогает ему справляться с депрессией.

© AP Photo / Reed Saxon Британский актер Хью Лори © AP Photo / Reed Saxon Британский актер Хью Лори

Он еще и профессиональный спортсмен! В школе Хью Лори начал заниматься парной академической греблей – к этому его приобщил отец, который в 1948 году получил золотую Олимпийскую медаль в этом виде спорта. В 1977 году Лори победил на чемпионате Великобритании среди юниоров и занял четвертое место на чемпионате мира. Успешно начавшейся спортивной карьере помешала болезнь - после окончания Кембриджа у Лори диагностировали инфекционный мононуклеоз. При этом опасном вирусном заболевании любые физические нагрузки могли привести к разрыву селезенки. С греблей пришлось попрощаться.

© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус" © Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"

В 1996 году Лори опубликовал свой ироничный боевик "Торговец пушками" с погонями, выстрелами и всемирным заговором. В России он был переиздан в 2016 году. Читатели и критики неоднозначно оценили литературное творение известного актера, возможно, поэтому с писательством Хью Лори решил завязать.

© Flickr / Xside Актер Хью Лори, продюсера сериала "Доктор Хаус" Кейти Джейкобс, а так же создатель сериала Дэвид Шор © Flickr / Xside Актер Хью Лори, продюсера сериала "Доктор Хаус" Кейти Джейкобс, а так же создатель сериала Дэвид Шор