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РИА Новости
Культура

"Доктору Хаусу" исполнилось 60 лет. Пять интересных фактов о Хью Лори

Вчера, 06:55
2001
© Фото : предоставлено Euro EntertainmentХью Лори
Хью Лори
© Фото : предоставлено Euro Entertainment
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Светлана Вовк. Британскому актеру Хью Лори (полное имя - Джеймс Хью Колум Лори) исполнилось 60 лет. Зрители во всем мире знают его, прежде всего, по сериалу "Доктор Хаус" (House, M.D.), в котором Лори сыграл гениального диагноста, социопата и циника Грегори Хауса. На счету британца более 90 сериалов и фильмов, во многих он стал также сценаристом и режиссером. Мы собрали любопытные и малоизвестные факты из его биографии.
© Фото : предоставлено Euro EntertainmentХью Лори
Хью Лори
© Фото : предоставлено Euro Entertainment
Хью Лори
Хью Лори – профессиональный музыкант и певец. Играет на саксофоне, гитаре, барабанах, губной гармошке и пианино. Любимые стили - джаз и блюз. Неоднократно приезжал с концертами в Москву и всегда собирал полные залы. Лори играл в группах Poor White Thrash и The Band from TV, снимался в музыкальном видео Walking on Broken Glass у Энни Ленокс, выпустил собственный альбом Let Them Talk. Кстати, Грегори Хаус (герой Лори всериале "Доктор Хаус") тоже неравнодушен к музыке – после смены в больнице, он релаксирует, играя на рояле.
© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Кадр из сериала Доктор Хаус
© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television
Кадр из сериала "Доктор Хаус"
На роль Хауса пробовались многие известные актеры (Деннис Лири, Роб Марроу и другие), но досталась она Хью Лори, несмотря на то, что сам он изначально хотел сыграть лучшего друга главного героя сериала - онколога Уилсона. С профессией врача актер знаком с детства – его отец был доктором. По признанию Лори, со временем у него, успешного и высокооплачиваемого артиста, сложился комплекс вины из-за того, что он зарабатывает он больше, чем его отец-медик. Сам Хью Лори регулярно посещает психотерапевта, который помогает ему справляться с депрессией.
© AP Photo / Reed SaxonБританский актер Хью Лори
Британский актер Хью Лори
© AP Photo / Reed Saxon
Британский актер Хью Лори
Он еще и профессиональный спортсмен! В школе Хью Лори начал заниматься парной академической греблей – к этому его приобщил отец, который в 1948 году получил золотую Олимпийскую медаль в этом виде спорта. В 1977 году Лори победил на чемпионате Великобритании среди юниоров и занял четвертое место на чемпионате мира. Успешно начавшейся спортивной карьере помешала болезнь - после окончания Кембриджа у Лори диагностировали инфекционный мононуклеоз. При этом опасном вирусном заболевании любые физические нагрузки могли привести к разрыву селезенки. С греблей пришлось попрощаться.
© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Кадр из сериала Доктор Хаус
© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television
Кадр из сериала "Доктор Хаус"
В 1996 году Лори опубликовал свой ироничный боевик "Торговец пушками" с погонями, выстрелами и всемирным заговором. В России он был переиздан в 2016 году. Читатели и критики неоднозначно оценили литературное творение известного актера, возможно, поэтому с писательством Хью Лори решил завязать.
© Flickr / XsideАктер Хью Лори, продюсера сериала "Доктор Хаус" Кейти Джейкобс, а так же создатель сериала Дэвид Шор
Актер Хью Лори, продюсера сериала Доктор Хаус Кейти Джейкобс, а так же создатель сериала Дэвид Шор
© Flickr / Xside
Актер Хью Лори, продюсера сериала "Доктор Хаус" Кейти Джейкобс, а так же создатель сериала Дэвид Шор
В детстве Хью Лори вовсе не помышлял о лицедействе. Семья дала мальчику классическое образование. Он учился в младшей школе в Оксфорде, затем – в Итоне. В Кембридже изучал археологию и антропологию. В любительском театре он познакомился с Эммой Томпсон и Стивеном Фраем и Эмма Томпсон. Вместе они написали комедийную пьесу "The Cellar Tapes", которая получила престижную театральную награду. С этого все и началось.
Британский актер Хью Лори на церемонии вручения звезды на Аллее славы в Голливуде. 26 октября 2016
26 октября 2016, 15:12Культура
Британский актер Хью Лори получил звезду на "Аллее славы" в ГолливудеНа церемонии вручения звезды Лори сопровождал его друг – актер и писатель Стивен Фрай, который также произнес речь. Он пояснил, что перед ее составлением проверил значение слова "звезда".
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КультураХью ЛориСтивен ФрайВеликобритания
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