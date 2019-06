"Доктору Хаусу" исполнилось 60 лет. Пять интересных фактов о Хью Лори

Хью Лори – профессиональный музыкант и певец. Играет на саксофоне, гитаре, барабанах, губной гармошке и пианино. Любимые стили - джаз и блюз. Неоднократно приезжал с концертами в Москву и всегда собирал полные залы. Лори играл в группах Poor White Thrash и The Band from TV, снимался в музыкальном видео Walking on Broken Glass у Энни Ленокс, выпустил собственный альбом Let Them Talk. Кстати, Грегори Хаус (герой Лори всериале "Доктор Хаус") тоже неравнодушен к музыке – после смены в больнице, он релаксирует, играя на рояле.