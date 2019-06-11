12 июня: память преподобного Исаакия Далматского

Преподобный Исаакий Далматский

Этому святому посвящен главный собор Российской империи, известный всему миру уникальный петербургский Исаакий, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но, как ни странно, мало кто даже из православных верующих ответит сегодня на вопрос, чем же прославил себя этот монах, живший в IV веке?

Это была неспокойная для Римской империи пора, когда из-за кризиса власти и под давлением усиливавшегося натиска варваров она была уже близка к тому, чтобы распасться на Западную и Восточную. И, как это зачастую бывает, общая смута не обошла стороной и церковную жизнь.

Казалось бы, христианству, благодаря Константину Великому, больше ничего не должно было угрожать. Но уже в середине IV века император Юлиан Отступник пытался возродить языческие традиции и стремился использовать для укрепления своей власти разногласия между христианами. А последователи Ария, осужденного на Первом (Никейском) вселенском соборе как еретика (поскольку тот не признавал Христа равным Богу), взяли верх в восточной части империи после того как править там стал арианин Флавий Юлий Валент.

Человеком Валент был малоприятным. По свидетельству Аммиана Марцеллина, "он был мало образован, не прошел курса ни военного, ни изящного образования; охотно искал с ущербом для других пользы и выгод себе самому; особенно невыносим он бывал в тех случаях, когда преступления неуважения или оскорбления величества предоставляли ему возможность выступать против жизни и состояния людей богатых… Он был груб в обращении, раздражителен, охотно выслушивал доносы, не отличая правды от лжи: эти недостатки даже в простых обыденных отношениях частной жизни ведут к весьма неприятным последствиям".

При нем официальной религией стало ариантство, а православных, признававших решения Никейского собора, снова слали преследовать. В Константинополе, например, поле по приказу Валента были сожжены на корабле 70 именитых православных, в том числе и священники, которых обвинили как зачинщиков беспорядков в столице.

Вот в это время и пришел в Константинополь монах Исаакий, покинувший пустыню, чтобы утешать и укреплять православных.

Как раз тогда варвары-готы, жившие по Дунаю, захватили Фракию и направились к Константинополю. По преданию, когда Валент с войском выходил из столицы, Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул: "Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе! Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне". Но тот приказал бросить дерзкого инока в тюрьму и держать там до его возвращения. Однако вернуться ему было не суждено: сбылось пророчество святого — готы победили, император укрылся в сарае с соломой и был сожжен наступавшими. После известия о его гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка.

В предместье Константинополя, где он поселился, к нему стали собраться иноки, и возник монастырь. Исаакий до глубокой старости был в нем игуменом, а когда совсем ослабел, поставил на свое место преподобного Далмата, по имени которого и стала называться обитель.