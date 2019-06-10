Выставка "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Экспонат "Воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского" на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Экспонат "Воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского" на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее