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РИА Новости

Выставка "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Вчера, 21:55
85
© Анастасия Кончаковская

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
1 из 13

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
2 из 13

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
3 из 13

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Один из экспонатов выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
4 из 13

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Один из экспонатов выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
5 из 13

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетительница выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
6 из 13

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Один из экспонатов выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
7 из 13

Один из экспонатов выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
8 из 13

Посетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетительница выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
9 из 13

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Экспонат "Воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского" на  выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Экспонат Воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского на выставке 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
10 из 13

Экспонат "Воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского" на  выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
11 из 13

Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Посетительница выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
12 из 13

Посетительница выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
© Анастасия Кончаковская

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин,  министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
13 из 13

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин,  министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее

© Анастасия Кончаковская
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминВладимир МединскийКонстантин ЧуйченкоМоскваТульская область
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Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
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