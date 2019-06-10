Травля заставила женщину похудеть на 60 килограммов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Англичанка Сара Джонс из графства Чешир похудела почти вдвое из-за травли со стороны подростков, Англичанка Сара Джонс из графства Чешир похудела почти вдвое из-за травли со стороны подростков, сообщает Daily Mail.

Женщина весила около 140 килограммов, но за два года ей удалось сбросить примерно 60 килограммов. На такой шаг она решилась из-за своей дочери. Однажды одна из ее дочерей пожаловалось на одноклассников. Они называли ее мать, преподающую в школе, "жирной".

Британка утешила девочку и пообещала, что не даст ее в обиду. После этого она обратилась к диетологам и скорректировала питание. В течение первой недели ей удалось сбросить три килограмма. На данный момент ее вес составляет около 80 килограммов. Джонс бросила работу в школе и теперь помогает желающим похудеть осуществить свою мечту.

По ее словам, раньше она пыталась не обращать внимание на избыточный вес, хотя он доставлял ее много дискомфорта.