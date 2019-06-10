Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T20:36Z
https://ria.ru/20190610/1555462677.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МЧС предложило запретить установку спецсигналов на авто частных спасателей

Вчера, 20:36
815
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МЧС России планирует запретить установку специальных световых и звуковых сигналов на легковые автомашины профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему министерства, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установка на легковые транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС России, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств запрещена", - говорится в документе.
В соответствии с проектом приказа, оснащаться световыми и звуковыми сигналами будут транспортные средства, которые используются "для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан". К ним, в частности, отнесены транспортные средства следующий категорий: двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых превышает 50 кубических сантиметров; автомашины, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, а также транспортные средства для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Количество оснащенных световыми и звуковыми сигналами транспортных средств будет устанавливаться по специальной схеме.
"Положение подлежит применению профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными формированиями независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы", - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа МЧС России.
Спецсигнал на крыше автомобиля
4 января, 09:59
В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами
1621013
Обсудить 0
МЧСРоссияОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
Лента новостейМолния