МЧС предложило запретить установку спецсигналов на авто частных спасателей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МЧС России планирует запретить установку специальных световых и звуковых сигналов на легковые автомашины профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему министерства, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установка на легковые транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС России, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств запрещена", - говорится в документе.
В соответствии с проектом приказа, оснащаться световыми и звуковыми сигналами будут транспортные средства, которые используются "для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан". К ним, в частности, отнесены транспортные средства следующий категорий: двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых превышает 50 кубических сантиметров; автомашины, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, а также транспортные средства для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Количество оснащенных световыми и звуковыми сигналами транспортных средств будет устанавливаться по специальной схеме.
"Положение подлежит применению профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными формированиями независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы", - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа МЧС России.