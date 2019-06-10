МИД надеется, что власти в Киеве не будут искать поводы для срыва Минска-2

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва надеется, что новые киевские власти не будут, как экс-президент Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, заявили в понедельник в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что согласованное 5 июня всеми участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, "вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности".

"То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск семидневного режима тишины, никого на Украине не волновало. К большому сожалению приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - заявили в МИД РФ.