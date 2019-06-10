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РИА Новости

МИД надеется, что власти в Киеве не будут искать поводы для срыва Минска-2

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва надеется, что новые киевские власти не будут, как экс-президент Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, заявили в понедельник в МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили, что согласованное 5 июня всеми участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, "вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности".
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"То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск семидневного режима тишины, никого на Украине не волновало. К большому сожалению приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - заявили в МИД РФ.
"Налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по минским договоренностям, в том числе согласованным на "нормандском саммите" в Берлине в октябре 2016 г. Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе", - подчеркнули в российском МИД.
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