Стало известно, сколько россиян организуют летний отдых через интернет

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 52% опрошенных россиян заявили, что покупают туристические услуги в интернете, в традиционные агентства обращаются 48% путешественников, сообщили РИА Новости в компании PayPal со ссылкой на совместное исследование с GfK Rus.

Онлайн-опрос проводился в России (восемь федеральных округов, Москва и Санкт-Петербург) в период с апреля по май 2019 года. Всего было проведено 800 интервью среди лиц старше 18 лет, которые в прошлом году хотя бы раз покидали свой город. Выборка осуществлялась по полу, возрасту, федеральным округам и численности населения городов.

"Офлайновые каналы продаж уже уступают по популярности онлайновым – 52% респондентов приобретают тревел-услуги в сети, тогда как в традиционные агентства обращаются 48% опрошенных. При этом 36% респондентов отмечают, что уже покупали туруслуги на зарубежных сайтах. При бронировании онлайн большинство путешественников использует компьютер (74%), тогда как 26% пользуется для этих целей мобильными устройствами", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что самый высокий уровень использования интернет-сервисов - у жителей Москвы (61%). Основным фактором при выборе туркомпании для покупки услуги является ее надежность (52%). Пользователи агрегаторов среди основных критериев выбора площадки чаще других упоминают возможность получить наилучшую цену, возможность отмены заказа и его оформления без предоплаты, а также наличие программы лояльности.

Согласно опросу, при выборе отпуска 50% туристов отдали предпочтение пляжному отдыху. Наиболее популярным направлением этого года стала Турция, чуть менее востребованы Испания, Таиланд, Италия и Греция.