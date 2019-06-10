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РИА Новости

Медведев пообещал российским ученым в ЦЕРН нарастить финансирование

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил российских ученых, работающих в ЦЕРН, что власти примут решение сохранить и даже нарастить финансирование по данному направлению.
"Обязательно. Примем решение, чтобы сохранить и даже нарастить финансирование", - сказал Медведев на встрече с российскими учеными, работающими в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).
Премьер добавил, что российские ученые занимаются работой на очень важном направлении. "Вы здесь представляете нашу страну в одной из самых сложных областей знаний", - отметил он.
В ходе встречи глава российского кабмина также поручил посчитать объем средств, которые РФ дополнительно могут понадобиться на проекты ЦЕРН.
"Я просто не знаю, о каких суммах идет речь... Посчитайте,... если это требует дополнительных решений, дополнительных ассигнований, то... давайте это рассмотрим", - сказал он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Вчера, 19:11
Медведев предложил ученым из ЦЕРН поучаствовать в российских проектах
Ранее пресс-служба российского кабмина сообщала, что Медведев с двухдневным визитом посетит Женеву, где примет участие в Международной конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований. На территории ЦЕРНа расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках – Большой адронный коллайдер.
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Дмитрий МедведевЖенева (город)ШвейцарияРоссияВ мире
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