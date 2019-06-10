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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали идею о выплате пособий на детей до 18 лет "давно назревшей"

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция "Дети вне политики" в Москве
Пресс-конференция Дети вне политики в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Предложение министра труда и социальной защиты Максима Топилина продлить выплату пособий на детей до их 18-летия является "давно назревшим", особенно важно обратить внимание на многодетные семьи, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Глава Минтруда, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме, предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет, исходя из нуждаемости семей. Топилин признал, что сейчас материальная поддержка семей сосредоточена на детях до трех лет. После этого действуют программы поддержки детей только на региональном уровне, при этом пособия, по его словам, являются очень низкими.
"Предложение правильное и давно назревшее. При этом особенно важно обратить внимание на многодетные семьи и выделять им пособия в дотационных регионах с низкой рождаемостью. Размер пособия должен увеличиваться в зависимости от количества детей", - сказал епископ Пантелеимон, слова которого приводит синодальный отдел.
Особое внимание архиерей рекомендовал обратить на создание благоприятных жилищных и материальных условий для многодетных семей.
"Очень остро стоит вопрос жилья для многодетных семей - на федеральном уровне необходим комплекс мер, чтобы решить эту проблему. Нужно сделать так, чтобы воспитание детей многодетной матери входило в ее трудовой стаж", - считает глава синодального отдела.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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