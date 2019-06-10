Медведев предложил ученым из ЦЕРН поучаствовать в российских проектах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) учеными пригласил их принять участие в реализации российских проектов.

Медведев напомнил о том, что в рамках нацпроекта предусмотрено финансирование создания уникальных установок. В качестве примера он привел проекты в Дубне, Гатчине, Протвино, Новосибирске.

"Мы должны создать 16 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных", - добавил премьер.