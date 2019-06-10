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РИА Новости

Медведев предложил ученым из ЦЕРН поучаствовать в российских проектах

Вчера, 19:11
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) учеными пригласил их принять участие в реализации российских проектов.
Медведев напомнил о том, что в рамках нацпроекта предусмотрено финансирование создания уникальных установок. В качестве примера он привел проекты в Дубне, Гатчине, Протвино, Новосибирске.
"Мы должны создать 16 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных", - добавил премьер.
"Приглашаю всех в этом участвовать. Если мы у себя дома это сделаем, мы в ЦЕРНе будем интересны", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
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