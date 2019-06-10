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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Храмовый комплекс со школой искусств и спортзалом построят в Бутове

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Ресин
Владимир Ресин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейший в Москве храмовый комплекс будет построен в Северном Бутове на площади свыше 15 тысяч квадратных метров, он включит в себя, помимо храма, гимназию, лицей, воскресную школу, школу искусств и спортивный центр, сообщил куратор программы строительства новых храмов в Москве депутат Госдумы Владимир Ресин.
"В Северном Бутове начинается строительство крупнейшего в Москве храмового комплекса. Планируется построить пятикупольное здание, сочетающее традиции древнерусского храмового зодчества с элементами модерна и даже хай-тека", - сообщила в понедельник пресс-служба Ресина.
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Куратор программы уточнил, что строители выйдут на площадку в начале июля, вся необходимая документация уже готова. При этом Ресин заверил, что будут соблюдены "все необходимые условия комфорта для проживающих в районе москвичей". Он также подчеркнул, что, "ввиду беспрецедентности этого проекта", весь ход ведения строительных работ будет находиться у него на особом контроле.
Над проектом храмового комплекса работали около сорока архитекторов и проектировщиков под руководством заслуженного архитектора Москвы Александра Зыкова. Церковь будет названа в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, ее предполагается построить за два года.
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"Главное здание храма по проекту займет лишь десятую часть территории, рядом разместятся полноценная общеобразовательная гимназия, лицей, воскресная школа, школа искусств и спортивный центр. Спортивный центр вместит четыре больших зала, где будут обустроены секции по 26 видам спорта. В школе искусств будет театральный зал на 400 зрителей", - отмечается в пресс-релизе.
По данным Ресина, запланированная площадь храмового комплекса - свыше 15 тысяч квадратных метров плюс подземное пространство. "В этом году предстоит выполнить работы на 200 миллионов рублей, это деньги крупного благотворителя, который выступил с желанием принять активное участие в возведении уникального комплекса, и пожертвования прихожан", - сообщил депутат, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Религия и мировоззрениерелигия
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