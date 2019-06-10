Храмовый комплекс со школой искусств и спортзалом построят в Бутове

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейший в Москве храмовый комплекс будет построен в Северном Бутове на площади свыше 15 тысяч квадратных метров, он включит в себя, помимо храма, гимназию, лицей, воскресную школу, школу искусств и спортивный центр, сообщил куратор программы строительства новых храмов в Москве депутат Госдумы Владимир Ресин.

"В Северном Бутове начинается строительство крупнейшего в Москве храмового комплекса. Планируется построить пятикупольное здание, сочетающее традиции древнерусского храмового зодчества с элементами модерна и даже хай-тека", - сообщила в понедельник пресс-служба Ресина.

Куратор программы уточнил, что строители выйдут на площадку в начале июля, вся необходимая документация уже готова. При этом Ресин заверил, что будут соблюдены "все необходимые условия комфорта для проживающих в районе москвичей". Он также подчеркнул, что, "ввиду беспрецедентности этого проекта", весь ход ведения строительных работ будет находиться у него на особом контроле.

Над проектом храмового комплекса работали около сорока архитекторов и проектировщиков под руководством заслуженного архитектора Москвы Александра Зыкова. Церковь будет названа в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, ее предполагается построить за два года.

"Главное здание храма по проекту займет лишь десятую часть территории, рядом разместятся полноценная общеобразовательная гимназия, лицей, воскресная школа, школа искусств и спортивный центр. Спортивный центр вместит четыре больших зала, где будут обустроены секции по 26 видам спорта. В школе искусств будет театральный зал на 400 зрителей", - отмечается в пресс-релизе.