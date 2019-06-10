В Можайском городском округе отремонтируют более 120 многоквартирных домов

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В 123 домах Можайского городского округа сделают капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
В домах обновят кровлю, фасады, чердачные помещения, также будут заменены коммуникации отопления и водоснабжения.
"Ремонт жилого фонда на территории муниципалитета является одним из главных вопросов, который озвучивается на каждой встрече с жителями", – подчеркнул глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.
Он добавил, что всего в округе проведут работы в 123 домах, включая незавершенные объекты прошлого года. 12 объектов из списка уже отремонтировали. В их число входят три дома, расположенные в Можайске, два — в деревне Ивакино, один дом в деревне Павлищево и один дом в поселке имени Дзержинского.
"Мы давно ждали капремонт, нашим домам уже много лет, и коммуникации, окна, двери, крыши, да и в целом внешний вид домов пришли в ужасное состояние, и никто не хотел ничего решать", — рассказал Алексей Можайцев, житель поселка Химик.
По словам Можайцева, приятен тот факт, что жители сами могут контролировать ход работ и совместно с администрацией принимать капремонт.
Дома в Можайском городском округе отремонтируют в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014–2049 годы" до начала 2020 года.