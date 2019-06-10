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РИА Новости

Кандидаты в космонавты Роскосмоса прошли испытание одиночеством

Вчера, 18:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восемь кандидатов в космонавты, отобранные Роскосмосом в 2018 году, завершили сурдокамерное исследование, в ходе которого почти трое суток провели в одиночестве и без сна, сообщил в понедельник Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
В августе 2018 года Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. В настоящее время они проходят общую космическую подготовку.
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"В ходе испытания каждый из участников (операторов) провел 64 часа без сна, соблюдая цикличность работы и исследований. Для них были созданы усложненные условия жизнедеятельности, такие как одиночество, замкнутое пространство ограниченного объема, отсутствие двусторонней речевой связи, социальная и биологическая изоляция (отсутствие привычных звуков, дневного света)", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.
Отмечается, что основными задачами сурдокамерного исследования были определение уровня эмоциональной напряженности и утомляемости оператора; изучение стиля деятельности кандидата в космонавты, его индивидуально-психологических особенностей; приобретение опыта работы в экологически-замкнутых системах; тренировка психологических функций, свойств, качеств, эмоционально-волевой сферы; самопознание оператора, изучение своих актуальных и потенциальных возможностей и способностей.
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Открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, отбор прошли лишь восемь человек.
С июня 2019 года стартовал новый набор, который продлится до 1 июня 2020 года.
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Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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