Кандидаты в космонавты Роскосмоса прошли испытание одиночеством

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Восемь кандидатов в космонавты, отобранные Роскосмосом в 2018 году, завершили сурдокамерное исследование, в ходе которого почти трое суток провели в одиночестве и без сна, сообщил в понедельник Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

В августе 2018 года Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. В настоящее время они проходят общую космическую подготовку.

"В ходе испытания каждый из участников (операторов) провел 64 часа без сна, соблюдая цикличность работы и исследований. Для них были созданы усложненные условия жизнедеятельности, такие как одиночество, замкнутое пространство ограниченного объема, отсутствие двусторонней речевой связи, социальная и биологическая изоляция (отсутствие привычных звуков, дневного света)", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Отмечается, что основными задачами сурдокамерного исследования были определение уровня эмоциональной напряженности и утомляемости оператора; изучение стиля деятельности кандидата в космонавты, его индивидуально-психологических особенностей; приобретение опыта работы в экологически-замкнутых системах; тренировка психологических функций, свойств, качеств, эмоционально-волевой сферы; самопознание оператора, изучение своих актуальных и потенциальных возможностей и способностей.

Открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, отбор прошли лишь восемь человек.