Минюст намерен уточнить требования к посылкам для осужденных

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минюст России разрабатывает законопроект, уточняющий требования к посылкам для осужденных, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

В частности, 20 килограммами будет ограничен вес посылок и передач, разрешенных к получению осужденными. Раньше вес передач, направляемых почтой, определялся предельной массой посылки. Однако приказом Минкомсвязи определена предельная масса только посылок из-за рубежа (20 килограммов), а масса посылки, отправляемой в качестве внутреннего почтового отправления, правилами не установлена. Из-за этой правовой неопределенности, по информации министерства, поступало много вопросов от родственников осужденных.

"С учетом этого в целях исключения возникающих разночтений указанных норм и урегулирования спорных вопросов предусматривается установление конкретного веса посылок и передач, разрешенных к получению осужденными, в размере 20 кг", - говорится в сообщении Минюста.

Также предлагается запретить отправлять осужденным назначенные им лекарства и предметы медицинского назначения бандеролями, а передавать их только в посылках и передачах. Это, по данным Минюста, связано с тем, что по правилам оказания услуг почтовой связи бандероли могут содержать только печатные издания, рукописи, деловые бумаги, фотографии.