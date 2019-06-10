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РИА Новости

Минюст намерен уточнить требования к посылкам для осужденных

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр
Охранный периметр
© РИА Новости / Иван Руднев
Охранный периметр. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минюст России разрабатывает законопроект, уточняющий требования к посылкам для осужденных, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
В частности, 20 килограммами будет ограничен вес посылок и передач, разрешенных к получению осужденными. Раньше вес передач, направляемых почтой, определялся предельной массой посылки. Однако приказом Минкомсвязи определена предельная масса только посылок из-за рубежа (20 килограммов), а масса посылки, отправляемой в качестве внутреннего почтового отправления, правилами не установлена. Из-за этой правовой неопределенности, по информации министерства, поступало много вопросов от родственников осужденных.
"С учетом этого в целях исключения возникающих разночтений указанных норм и урегулирования спорных вопросов предусматривается установление конкретного веса посылок и передач, разрешенных к получению осужденными, в размере 20 кг", - говорится в сообщении Минюста.
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Также предлагается запретить отправлять осужденным назначенные им лекарства и предметы медицинского назначения бандеролями, а передавать их только в посылках и передачах. Это, по данным Минюста, связано с тем, что по правилам оказания услуг почтовой связи бандероли могут содержать только печатные издания, рукописи, деловые бумаги, фотографии.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2020 года.
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