В Лотошинском городском округе увеличили площадь природного заказника

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительства Московской области утвердило положение о расширении в 20 раз площади государственного природного заказника "Аринкинский" в Лотошинском районе, говорится в пресс-релизе Минэкологии Подмосковья.

"После реорганизации площадь заказника увеличилась в 20 раз - с 127 до 2,4 тысячи гектаров. Таким образом, режим особой охраны распространился на территории, где выявлено местообитание 122 вида позвоночных животных, в том числе шесть видов рыб, четыре вида амфибий, два вида пресмыкающихся, 82 вида птиц и 28 видов млекопитающих", - подчеркивается в сообщении.