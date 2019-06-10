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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Лотошинском городском округе увеличили площадь природного заказника

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительства Московской области утвердило положение о расширении в 20 раз площади государственного природного заказника "Аринкинский" в Лотошинском районе, говорится в пресс-релизе Минэкологии Подмосковья.
"После реорганизации площадь заказника увеличилась в 20 раз - с 127 до 2,4 тысячи гектаров. Таким образом, режим особой охраны распространился на территории, где выявлено местообитание 122 вида позвоночных животных, в том числе шесть видов рыб, четыре вида амфибий, два вида пресмыкающихся, 82 вида птиц и 28 видов млекопитающих", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что на территории заказника обитают краснокнижные животные, включая бурого медведя и рысь. Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площади почти в две тысячи гектаров.
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