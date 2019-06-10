СПЧ намерен обратиться в ООН по делу осужденной в США Осиповой

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте РФ подготовила проект письма для верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой взять под контроль ситуацию с осужденной в США россиянки Богданы Осиповой, сообщил РИА Новости глава комиссии Александр Брод.

Суд в Канзасе приговорил Осипову к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.

"Подготовили проект письма для верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет... И просим верховного комиссара ООН по правам человека взять ситуацию под свой контроль, обратить внимание... на условия содержания Богданы Осиповой", - рассказал Брод.

По его словам, в проекте письма описана вся ситуация, связанная с Осиповой: и то, что она содержалась в тяжелых условиях и нуждается в лечении, и то, что подвергалась шантажу, когда ей предлагалось отдать детей. "И то, что отметила (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова, что Осипова на суде была в наручниках и кандалах - приравнено к особо опасному преступнику. То есть все эти обстоятельства мы перечисляем. И что несовершеннолетние дети разлучены с матерью", - добавил он.

"И с учетом того, что адвокаты готовятся обжаловать приговор суда, мы выражаем надежду, что суд будет более гуманным и учтет все вышеперечисленные обстоятельства, будет действовать в интересах несовершеннолетних детей", - заявил глава комиссии.