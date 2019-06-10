Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Шестой межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" пройдёт с 14 по 16 июня в Елецком районе Липецкой области, сообщил РИА Новости в понедельник врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, участники и гости фестиваля смогут побывать в специально восстановленной этностанице "У казачьего куреня", увидеть демонстрацию исторической казачьей одежды, спортивные состязания на кубок атамана "Казачий рубеж". Также гости праздника побывают на венчании казачьих семейных пар, услышат казачьи песни, частушки, посетят выставку ремёсел, продегустируют блюда казачьей кухни, познакомиться с историей казачества и жизнью современных казаков центрального и южного федеральных округов России.

"Фестиваль "Казачья застава" начался в июле 2014 года в статусе небольшого районного фестиваля хоровых коллективов, а уже через два года мероприятие приобрело статус межрегионального и подтверждает его в текущем году. Уже сейчас для участия в фестивале подали заявки более 15 делегаций из 10 регионов России и ближнего зарубежья. Ожидается прибытие около пяти - семи тысяч гостей" - отметил Артамонов.

Он добавил, что гости праздника могут добраться до фестивальной площадки как на личном транспорте, так и на автобусе, который будет курсировать из Ельца до села Казаки. Для автотранспорта будет организована стоянка, в непосредственной близости к месту проведения мероприятия.