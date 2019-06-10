Единороссы выдвинули Хабирова кандидатом на выборы главы Башкирии

УФА, 10 июн - РИА Новости. Делегаты регионального отделения "Единой России" в понедельник выбрали врио главы Башкирии Радия Хабирова кандидатом от партии на выборы руководителя республики, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

На конференции реготделения ЕР прошло тайное голосование по четырем кандидатурам, выдвинутым членами политсовета. В их число, кроме Хабирова, вошли депутат Госдумы Зариф Байгускаров, и.о. заместителя премьер-министра башкирского правительства – министра жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев и председатель башкирского регионального отделения "Опоры России" Ляйсан Николаева.

"Башкортостанское региональное отделение "Единой России" на конференции определилось с кандидатом на должность главы республики. Делегаты путем тайного голосования выбрали... Хабирова. За его кандидатуру проголосовали 264 из 323 делегатов",- сообщили в правительстве.