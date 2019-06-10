Участники ПМЭФ подчеркнули важность поддержки женщин-управленцев

МОСКВА, 10 июн - Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). В период с 6 по 8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), участие в котором традиционно приняли представители Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Под эгидой ЮНИДО была организована панельная сессия "Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей". В мероприятии прияли участие генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, первая женщина-заместитель министра промышленности РФ Гульназ Кадырова, Посол Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Бос, а также женщины-представители крупнейших российских и международных компаний (PwC, Майкрософт, HP Inc, Google, GEFCO, Sberbank, Facebook, Росатом и другие).

Обсуждение проблем расширения экономических прав и возможностей женщин и необходимость разработки новых деловых моделей для увеличения числа женщин-управленцев актуальны для многих крупных компаний и международных организаций, содействующих экономическому развитию. Согласно мировой статистике только 34% руководящих должностей занимают женщины, хотя многочисленные исследования свидетельствуют о том, что гендерное разнообразие в руководящем звене положительно влияет на развитие компании и позволяет организации работать более продуктивно, как и показывать более высокий уровень капитализации и прибыли.

Обращаясь с приветственным словом к участникам сессии, Генеральный директор ЮНИДО отметил значимость достижения гендерного равенства и расширения экономических прав женщин для реализации Повестки ООН в области устойчивого развития. "Вопрос гендерной диверсификации очень важен. Устранение гендерного неравенства ведет к развитию общества. Мы очень рады, что Правительство Российской Федерации поддерживает международные инициативы направленные на расширение участия женщин во всеохватном и устойчивом промышленном развитии", - отметил Ли Йонг.

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации рассказала участникам сессии о реализуемых под эгидой Совета евразийского женского форума проектах по поддержке женского предпринимательства и дала старт конкурсу среди государственных и коммерческих организаций на лучшую модель по развитию женского лидерства. Она также сообщила о том, что Совет Федерации РФ активно поддерживает работу, направленную на поддержку женщин по выдвижению их на руководящие должности, особенно отметив "эффективное, стабильное и дружеское" взаимодействие с ЮНИДО по данной проблематике.

© Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Участники ПМЭФ подчеркнули важность поддержки женщин-управленцев © Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Участники ПМЭФ подчеркнули важность поддержки женщин-управленцев

Спикерами панельной сессии выступили успешные женщины-управленцы из России и европейских стран. Открывая дискуссию, Ирина Гайда, партнёр &Strategy (часть глобальной сети PwC), отметила, что "российские и международные исследования указывают на прямую связь между прибыльностью и капитализацией компаний и наличием женщин в составе совета директоров".

"Гендерное разнообразие чрезвычайно важно для эффективного развития компаний, особенно в эпоху, когда молодые специалисты охотнее устраиваются на работу в те организации и предприятия, в которых сложилась инклюзивная и открытая корпоративная культура", заметила Эрика Линдаурова, управляющий директор по Чехии и Словакии, HP Inc.

Развивая мысль о важности гендерно-ориентированных корпоративных практик, глава отдела цифрового консультативного обслуживания в Майкрософт Австрия Дорис Липперт подчеркнула необходимость поддержки трудоустройства квалифицированных женщин.

Посол доброй воли ЮНИДО Вероника Пешкова призвала к активизации механизмов государственно-частного партнёрства и отметила необходимость в комплексных моделях по передаче передового опыта в рамках проектов технического сотрудничества ЮНИДО. "Вовлечение женщин в экономическую активность наравне с мужчинами позволит добавить к мировому валовому внутреннему продукту 28 триллионов долларов до 2025 года. Что в переводе на понятный язык означает добавить к мировой экономике еще одну экономику Китая и еще одну экономику США", - заявила Вероника Пешкова.

Посол доброй воли ЮНИДО также выдвинула амбициозную инициативу по созданию под эгидой ЮНИДО международного Консультативного совета, в состав которого вошли бы представители государственных органов, частных компаний и социального сектора для поддержки женского лидерства, и инициатив в политике, экономике, социальной сфере и международном сотрудничестве. Консультативный совет, по идее Вероники Пешковой, стал бы площадкой по обмену опытом в реализации женских инициатив, проектов и программ на различных уровнях.

"Повышение самооценки, инвестиции в образование и открытый диалог по проблемам искоренения гендерных стереотипов – ключевые элементы расширения гендерного равенства," отметила Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия. "В компании Google уже несколько лет работает программа по самовыдвижению сотрудников на руководящие должности. И как показывает практика, кандидаты мужского пола заявляют о готовности двигаться дальше по карьерной лестнице тогда, когда их готовность оценивается на 60%. Женщины же решаются на этот шаг, если уверенны в своем решении на 100%," - добавила Соловьева.

Анастасия Калинина, руководитель евразийского направления Всемирного экономического форума, отметила существующие гендерные разрывы. Для их преодоления необходимы "изменения поведения, ценностей и полная приверженность искоренению гендерных стереотипов".

Весьма насыщенной получилась и дискуссия по итогам выступления спикеров, в которой приняли участие успешные женщины-руководители крупных компаний, а также Посол Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Бос, которая отметила: "принято считать, что у нас в Голландии женщины весьма часто занимают руководящие должности. На самом деле, это не так. Когда я 30 лет назад пришла в министерство иностранных дел, в МИДе на руководящих должностях вообще не было женщин. Сейчас около 40 процентов управленческих позиций в министерстве занимают женщины. Нужно, чтобы эта тенденция продолжалась. Хорошо, что ЮНИДО ведет работу в этом направлении".

Завершилась сессия выступлением Гульназ Кадыровой, замминистра промышленности и торговли РФ, которая отметила важность конструктивного взаимодействия с ЮНИДО и выразила готовность продолжать дальнейшее сотрудничество с организацией.

Организация объединённых наций по промышленному развитию, ЮНИДО (англ. UNIDO – United Nations Industrial Development Organization) является специализированным учреждением Организации Объединённых Наций , работа которого сосредоточена на обеспечении ускорения всеохватного и устойчивого промышленного развития в государствах-членах организации в соответствии с целями Повестки 2030 по устойчивому развитию ООН. ЮНИДО оказывает содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой по ряду направлений, включающих в себя создание общего благосостояния, развитие экономической конкурентоспособности, защиту окружающей среды и распространение знаний, опыта, информации и технологий. Содействие государствам-членам реализуется в формате проектов технической помощи и стратегических программ странового партнерства. ЮНИДО была учреждена резолюцией Генассамблеи ООН в 1966 году, а специализированным учреждением Организации объединённых наций стала в 1985 году . Штаб-квартира организации находится в Вене, а в государствах-членах деятельность ЮНИДО координируется через систему сорока семи региональных и страновых представительств.