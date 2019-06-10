Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил в интервью телеканалу Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил в интервью телеканалу Sky News , что не будет участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что 75-летний Керри, который занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме, входил в список возможных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

"Я думал об этом, когда Джо Байден еще не принял окончательное решение", - заявил Керри. "Я рад, что он участвует, так как мы с ним старые друзья. Я надеюсь, что у нас в итоге будет кандидат, который сможет повести страну в лучшем направлении", - отметил он.

"Я не баллотируюсь, не я, это точно", - приводит телеканал слова Керри.