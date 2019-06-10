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РИА Новости

Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжон Керри
Джон Керри
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил в интервью телеканалу Sky News, что не будет участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Ранее сообщалось, что 75-летний Керри, который занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме, входил в список возможных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.
"Я думал об этом, когда Джо Байден еще не принял окончательное решение", - заявил Керри. "Я рад, что он участвует, так как мы с ним старые друзья. Я надеюсь, что у нас в итоге будет кандидат, который сможет повести страну в лучшем направлении", - отметил он.
"Я не баллотируюсь, не я, это точно", - приводит телеканал слова Керри.
Джо Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента при президенте Бараке Обаме, считается одним из наиболее популярных кандидатов от демократов среди тех, кто мог бы принять участие в выборах 2020 года.
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