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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани создали центр развития торговой отрасли

Вчера, 17:03
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Новый центр развития торговли создан в Краснодарском крае, он станет техническим оператором  конкурса в области качества "Сделано на Кубани", сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Краснодарском крае создан Центр развития торговли. Учреждение займется разработкой и реализацией мероприятий, содействующих развитию торговой отрасли региона, а также станет техническим оператором краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении.
По словам главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Романа Куринного, ведомство займется закупкой и организацией проведения лабораторных исследований продовольственных и непродовольственных товаров, которые вправе использовать знак качества.
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По итогам трех конкурсов "Сделано на Кубани" победителями признаны 418 товаров 133 производителей региона. "Многие принимают участие в конкурсе второй или третий раз подряд, так как сегодня знак качества привлекает внимание покупателей, растут продажи приблизительно на 10-13%", - уточнили в ведомстве.
"Обозначение продукции знаком качества "Сделано на Кубани" приоритетно и важно. Потому что упаковка может ввести в заблуждение людей. Например, продукт называется "кубанский", а по факту произведен в другом регионе. Со знаком качества только локальные производители. Помимо этого, специалисты настолько тщательно и правильно проверяли продукцию, что давали нам рекомендации по улучшению наших производственных моментов", - приводятся в сообщении слова директора одного из предприятий, победившего в III краевом конкурсе в области качества "Сделано на Кубани".
По данным краевых властей, прием заявок на четвертый конкурс начнется 1 июля 2019 года.
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