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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В озеро Синкай на китайско-российской границе выпущено 3 миллиона мальков

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоМальки
Мальки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В озеро Синкай (Ханка) на китайско-российской границе было выпущено более 3 миллионов мальков, среди которых около 30 тысяч будущих особей ханкайского верхогляда -- одного из ценнейших видов рыб.
По сообщению управления по делам сельского хозяйства и сельских дел провинции Хэйлунцзян, до 20 июля текущего года власти города Мишань планируют выпустить в озеро Синкай еще около 2,2 миллиона мальков.
Ежегодно на озере Синкай в период с 6 июня по 20 июля вводится полуторамесячный сезонный запрет на рыбную ловлю.
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