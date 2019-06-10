На Новолипецком меткомбинате потушили пожар

"Незначительное возгорание на колошнике доменной печи N6, которая находится на ремонте, произошло при производстве демонтажных работ. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Ориентировочно в течение получаса возгорание было ликвидировано силами пожарной охраны", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, никто во время инцидента не пострадал, работы продолжаются.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что площадь возгорания на доменной печи составила 20 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 31 человек и восемь единиц техники.