Жителя Татарстана обвинили в переводе денег террористам и вербовке людей

КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в переводе денег запрещённой в РФ террористической организации и вербовке людей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего Андрея Верезумского. Он обвиняется в содействии террористической деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в селе Ютазы Верезумский совместно с лицом, объявленным в международный розыск, вербовал и вовлекал местных жителей к вступлению в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и склонял их к преступлениям террористической направленности на Северном Кавказе.

Кроме того, как заявляет следствие, в 2012 году Верезумский перевел 27,4 тысячи долларов в Пакистан для финансирования незаконных вооруженных формирований в составе международной террористической организации "Аль-Каида"*.

Вину Верезумский не признал. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.