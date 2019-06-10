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РИА Новости

Жителя Татарстана обвинили в переводе денег террористам и вербовке людей

Вчера, 16:32
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в переводе денег запрещённой в РФ террористической организации и вербовке людей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего Андрея Верезумского. Он обвиняется в содействии террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в селе Ютазы Верезумский совместно с лицом, объявленным в международный розыск, вербовал и вовлекал местных жителей к вступлению в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и склонял их к преступлениям террористической направленности на Северном Кавказе.
Кроме того, как заявляет следствие, в 2012 году Верезумский перевел 27,4 тысячи долларов в Пакистан для финансирования незаконных вооруженных формирований в составе международной террористической организации "Аль-Каида"*.
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Вину Верезумский не признал. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияПроисшествия
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