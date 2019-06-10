В центре Цхинвала произошла перестрелка

ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Перестрелка произошла в понедельник на одном из перекрестков в центре столицы Южной Осетии, один человек госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщил глава МВД республики Игорь Наниев.
"На месте работают оперативно-следственные группы МВД и прокуратуры. Они выясняют обстоятельства происшествия и личности двух участников перестрелки", - сказал министр агентству Sputnik Осетия.
По словам Наниева, инцидент случился в понедельник днем на перекрестке улицы Пушкина и проспекта Джиоева, один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.