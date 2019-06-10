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РИА Новости

Глава МАГАТЭ не стал говорить о сделке с Ираном после заявлений Тегерана

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮкия Амано
Юкия Амано
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Юкия Амано. Архивное фото
ВЕНА, 10 июн – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что считает неуместным комментировать выполнение или невыполнение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после соответствующих заявлений в Тегеране.
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
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В понедельник Амано выступил перед советом управляющих МАГАТЭ. Обычно в своем выступлении Амано указывал, что Иран выполняет свои обязательства в рамках сделки, однако в последнем докладе ничего об этом сказано не было.
"Иран сделал четкое заявление, поэтому было бы неуместным с моей стороны выступать с тем же заявлением. Ничего необычного. При этом я и не говорю, что Иран не выполняет (обязательства в рамках СВПД – ред.). Я не сказал, что Иран выполняет, но я и не сказал, что Иран не выполняет", - сказал Амано на пресс-конференции.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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