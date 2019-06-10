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РИА Новости

В новом КоАП нарушителям-подросткам будет посвящена отдельная глава

Вчера, 16:22
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суды смогут освобождать несовершеннолетних от административной ответственности, но профилактическую работу с ними проводить необходимо, следует из опубликованной в понедельник концепции нового КоАП.
"Принимая во внимание увеличивающееся число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, целесообразно урегулировать особенности административной ответственности несовершеннолетних, которым ко времени совершения правонарушения исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, в специальной главе КоАП", - отмечается в концепции.
В концепции отмечается, что к подростку могут быть применены меры воспитательного воздействия независимо от того, будет это назначение административного наказания или освобождение от административного наказания.
"Должны быть предусмотрены особенности назначения наказаний несовершеннолетним и случаи освобождения их от наказаний", - говорится в концепции. Авторы указывают, что необходимо учитывать условия жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
5 июня, 17:21
В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП
"Освобождение несовершеннолетних от административного наказания не должно исключать проведения в отношении них индивидуальной профилактической работы, предусмотренной законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в концепции.
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