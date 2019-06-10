В новом КоАП нарушителям-подросткам будет посвящена отдельная глава

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суды смогут освобождать несовершеннолетних от административной ответственности, но профилактическую работу с ними проводить необходимо, следует из опубликованной в понедельник концепции нового КоАП.

"Принимая во внимание увеличивающееся число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, целесообразно урегулировать особенности административной ответственности несовершеннолетних, которым ко времени совершения правонарушения исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, в специальной главе КоАП", - отмечается в концепции.

В концепции отмечается, что к подростку могут быть применены меры воспитательного воздействия независимо от того, будет это назначение административного наказания или освобождение от административного наказания.

"Должны быть предусмотрены особенности назначения наказаний несовершеннолетним и случаи освобождения их от наказаний", - говорится в концепции. Авторы указывают, что необходимо учитывать условия жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц.