Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T16:15Z
https://ria.ru/20190610/1555451845.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Мордовия

Объем строительства жилья в Мордовии вырос на 9%

Вчера, 16:15
56
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Объем жилищного строительства в Мордовии за четыре месяца 2019 года вырос на 9% и составил 121 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные компании ЦИАН.
"Высокие показатели позволили Мордовии войти в четверку лучших регионов России по росту объемов жилищного строительства наряду с Москвой, Брянской областью и Карелией. Положительную динамику обеспечило, главным образом, активное возведение многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, в 2019 году планируется построить свыше 338 тысяч квадратных метров жилья.
"К 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза – до 500 тысяч квадратных метров в год. Такого в истории республики никогда не было. Это необходимо, чтобы выполнить задачу, которую поставил президент России Владимир Путин. Важно, что таким образом мы сможем продолжить развитие нашего строительного комплекса в условиях, когда все большие стройки, связанные с чемпионатом мира по футболу, завершены", — цитирует пресс-служба правительства слова Волкова.
Вчера, 10:51
В Мордовии возобновил работу стекольный завод
Он подчеркнул, что увеличение объемов строительства жилья обеспечивается возросшим спросом на региональную льготную ипотеку под 5% годовых и активным участием республики в федеральных проектах.
"В последние годы в Мордовии было построено рекордное количество культурных, спортивных и других объектов социальной инфраструктуры к празднованию Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - отмечается в сообщении.
100100
Обсудить 0
Республика МордовияЭкономика
Рекомендуем
Власти Кубани ограничили движение большегрузов, чтобы разгрузить трассы
РИА
Новости
Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области
Квартира в новостройке
В Егорьевске в 2019 году 125 человек переедут в новое жилье
Линии электропередач
Выработка электроэнергии на станциях СГК в мае выросла на 13,8%
Лента
новостей
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
В Можайском городском округе отремонтируют более 120 многоквартирных домов
На Кубани создали центр развития торговой отрасли
В Мордовии возобновил работу стекольный завод
В Лотошинском городском округе увеличили площадь природного заказника
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Росатом откроет филиал в Саудовской Аравии
Жара в Подмосковье
Энергокомплекс Подмосковья перешел на особый режим из-за жары
В КоАП могут закрепить автоматическое списание штрафов до 10000 рублей
Грузовик на мусорной свалке
Инспекторы минэкологии пресекли образование незаконной свалки в МО
Молодые люди собирают мусор
Около 7,5 тонны мусора собрали участники экологического забега в МО
Камчатка и Кузбасс договорились о продолжении сотрудничества
Квартира
В Подмосковье 48 врачей получили социальную ипотеку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
Лента новостейМолния