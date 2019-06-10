Объем строительства жилья в Мордовии вырос на 9%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Объем жилищного строительства в Мордовии за четыре месяца 2019 года вырос на 9% и составил 121 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные компании ЦИАН.

"Высокие показатели позволили Мордовии войти в четверку лучших регионов России по росту объемов жилищного строительства наряду с Москвой, Брянской областью и Карелией. Положительную динамику обеспечило, главным образом, активное возведение многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, в 2019 году планируется построить свыше 338 тысяч квадратных метров жилья.

"К 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза – до 500 тысяч квадратных метров в год. Такого в истории республики никогда не было. Это необходимо, чтобы выполнить задачу, которую поставил президент России Владимир Путин. Важно, что таким образом мы сможем продолжить развитие нашего строительного комплекса в условиях, когда все большие стройки, связанные с чемпионатом мира по футболу, завершены", — цитирует пресс-служба правительства слова Волкова.

Он подчеркнул, что увеличение объемов строительства жилья обеспечивается возросшим спросом на региональную льготную ипотеку под 5% годовых и активным участием республики в федеральных проектах.