Выработка электроэнергии на станциях СГК в мае выросла на 13,8%

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выработка электроэнергии на станциях Сибирской генерирующей компании (СГК) в мае 2019 года выросла на 13,8% по сравнению с маем 2018 года, до 3,8 миллиарда кВт.ч, следует из релиза СГК.

"По итогам мая 2019 года тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании произвели 3,8 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает компания.

Наибольшее увеличение выработки было зафиксировано в Кемеровской области и Хакасии. Также отмечается, что в мае многие станции СГК поднимались до максимальной нагрузки, на полную или близкую к полной мощность и полным составом оборудования.

"Основной причиной увеличения объема генерации объектами Сибирской генерирующей компании стало снижение выработки ГЭС, в связи с низкой водностью, а также увеличение объема перетоков из Сибири в первую ценовую зону. Тепловые станции СГК оперативно компенсировали дефицит электрической энергии и покрыли необходимые потребности в ресурсе", - говорится в сообщении.