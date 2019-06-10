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РИА Новости
Теплоснабжение

Выработка электроэнергии на станциях СГК в мае выросла на 13,8%

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выработка электроэнергии на станциях Сибирской генерирующей компании (СГК) в мае 2019 года выросла на 13,8% по сравнению с маем 2018 года, до 3,8 миллиарда кВт.ч, следует из релиза СГК.

"По итогам мая 2019 года тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании произвели 3,8 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает компания.

Наибольшее увеличение выработки было зафиксировано в Кемеровской области и Хакасии. Также отмечается, что в мае многие станции СГК поднимались до максимальной нагрузки, на полную или близкую к полной мощность и полным составом оборудования.
"Основной причиной увеличения объема генерации объектами Сибирской генерирующей компании стало снижение выработки ГЭС, в связи с низкой водностью, а также увеличение объема перетоков из Сибири в первую ценовую зону. Тепловые станции СГК оперативно компенсировали дефицит электрической энергии и покрыли необходимые потребности в ресурсе", - говорится в сообщении.
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СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии в Сибири.
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