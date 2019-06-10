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РИА Новости

Инвалидов и беременных не будут привлекать к обязательным работам

Вчера, 16:02
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Детей-инвалидов, инвалидов I или II группы не будут привлекать к обязательным работам за административные правонарушения в РФ, также освобождать от этого наказания будут из-за беременности или тяжелого заболевания, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.
"Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении административного наказания в виде обязательных работ, должно освобождаться от административного наказания в виде обязательных работ в случае признания такого лица в период исполнения наказания ребенком-инвалидом, инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелого заболевания, препятствующих отбыванию обязательных работ данным лицом", - говорится в тексте документа.
Зал судебных заседаний
Вчера, 15:27
В новом КоАП отягчающий ответственность закон не будет иметь обратной силы
Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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