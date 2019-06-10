Инвалидов и беременных не будут привлекать к обязательным работам

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Детей-инвалидов, инвалидов I или II группы не будут привлекать к обязательным работам за административные правонарушения в РФ, также освобождать от этого наказания будут из-за беременности или тяжелого заболевания, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.

"Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении административного наказания в виде обязательных работ, должно освобождаться от административного наказания в виде обязательных работ в случае признания такого лица в период исполнения наказания ребенком-инвалидом, инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелого заболевания, препятствующих отбыванию обязательных работ данным лицом", - говорится в тексте документа.