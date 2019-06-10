Юрист поддержал идею общественного контроля транспорта для этапирования

Ранее в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос о включении в число объектов общественного контроля специальных транспортных средств, используемых для этапирования осужденных, а также конвойные помещения судов.

"Я полагаю, что данная инициатива обоснована, особенно касательно общественного контроля специальных транспортных средств. В настоящее время условия этапирования зачастую не выдерживают никакой критики, включение в число объектов общественного контроля способно положительно повлиять на текущую ситуацию", - сказал Карташов РИА Новости в понедельник.