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РИА Новости

Юрист поддержал идею общественного контроля транспорта для этапирования

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Включение специальных транспортных и конвойных помещений судов в число объектов общественного контроля улучшит нынешнюю ситуацию, полагает юрист компании "Barton" Илья Карташов.
Ранее в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос о включении в число объектов общественного контроля специальных транспортных средств, используемых для этапирования осужденных, а также конвойные помещения судов.
"Я полагаю, что данная инициатива обоснована, особенно касательно общественного контроля специальных транспортных средств. В настоящее время условия этапирования зачастую не выдерживают никакой критики, включение в число объектов общественного контроля способно положительно повлиять на текущую ситуацию", - сказал Карташов РИА Новости в понедельник.
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