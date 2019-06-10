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РИА Новости

В ДНР завели дела в отношении пяти украинских командиров

Вчера, 15:37
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье теракт дела в отношении пяти украинских командиров после обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 229 УК ДНР ("Совершение террористического акта"), - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти украинских командиров, "по приказам которых военнослужащие в период с 6 июня по 9 июня произвели артиллерийские и минометные обстрелы" подконтрольных ДНР Горловки, Докучаевска, Ясиноватой, Новоазовского и Тельмановского районов.
"В результате обстрелов телесные повреждения получили мужчина и женщина. Кроме того, попаданиями снарядов было уничтожено и повреждено семь домов, 13 квартир, семь хозяйственных построек, семь гаражей, трансформаторная подстанция", - добавили в Генпрокуратуре ДНР.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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