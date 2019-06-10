Медведчук не хочет, чтобы Украину вновь втягивали в эксперименты Запада

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не хочет, чтобы Украина вновь оказалась втянута в эксперименты, проводимые "внешним управлением".

Ранее Медведчук заявил, что Украина находится под внешним управлением Вашингтона. По его мнению, оно было начато в 2014 году во время президентства Петра Порошенко и продолжается при президенте Владимире Зеленском. По словам Медведчука, Киевом "управляют извне - "коллективный Запад", и в первую очередь Вашингтон".