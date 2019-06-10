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РИА Новости

Медведчук не хочет, чтобы Украину вновь втягивали в эксперименты Запада

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не хочет, чтобы Украина вновь оказалась втянута в эксперименты, проводимые "внешним управлением".
Ранее Медведчук заявил, что Украина находится под внешним управлением Вашингтона. По его мнению, оно было начато в 2014 году во время президентства Петра Порошенко и продолжается при президенте Владимире Зеленском. По словам Медведчука, Киевом "управляют извне - "коллективный Запад", и в первую очередь Вашингтон".
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
8 июня, 13:04
Вашингтон продолжает управлять Украиной и при Зеленском, заявил Медведчук
"Я - гражданин Украины, поэтому не хочу, чтобы я и мои соотечественники, вся моя страна снова оказались в каком-то эксперименте, который проводит какая-то команда или какое-то внешнее управление", - написал Медведчук в Twitter в понедельник.
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Виктор МедведчукУкраинаВ мире
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