Медведчук не хочет, чтобы Украину вновь втягивали в эксперименты Запада

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не хочет, чтобы Украина вновь оказалась втянута в эксперименты, проводимые "внешним управлением".
Ранее Медведчук заявил, что Украина находится под внешним управлением Вашингтона. По его мнению, оно было начато в 2014 году во время президентства Петра Порошенко и продолжается при президенте Владимире Зеленском. По словам Медведчука, Киевом "управляют извне - "коллективный Запад", и в первую очередь Вашингтон".
"Я - гражданин Украины, поэтому не хочу, чтобы я и мои соотечественники, вся моя страна снова оказались в каком-то эксперименте, который проводит какая-то команда или какое-то внешнее управление", - написал Медведчук в Twitter в понедельник.
Я – гражданин Украины, поэтому не хочу, чтобы я и мои соотечественники, вся моя страна снова оказались в каком-то эксперименте, который проводит какая-то команда или какое-то внешнее управление.#Украина #политика #Киев pic.twitter.com/Hb0yU4hQYF— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 июня 2019 г.