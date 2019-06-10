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РИА Новости

Симоньян пожелала владельцу "Сноба" терпения в связи с разгромом редакции

Вчера, 15:25
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала терпения и чувства юмора владельцу и генеральному директору проекта "Сноб" Марине Геворкян, в день рождения которой произошел разгром редакции "Сноб.
"Сегодня разгромили "Сноб" - в день рождения Марины, единственного собственника и гендиректора проекта. Говорят, даже старые, ненужные компы им бы сейчас очень пригодились. А Марине - терпения и чувства юмора!"- написала Симоньян в Telegram.
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Вчера, 14:39
Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов
Ранее неизвестный проник в офис "Сноб" и полностью разгромил редакцию, размер ущерба пока неизвестен, идет работа криминалистов. Журналистов с утра не пускали в редакцию, сейчас они работают в помещении телеканала "Дождь".
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Маргарита СимоньянРоссияМедиа - Общество
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