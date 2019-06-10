Симоньян пожелала владельцу "Сноба" терпения в связи с разгромом редакции

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала терпения и чувства юмора владельцу и генеральному директору проекта "Сноб" Марине Геворкян, в день рождения которой произошел разгром редакции "Сноб.

Ранее неизвестный проник в офис "Сноб" и полностью разгромил редакцию, размер ущерба пока неизвестен, идет работа криминалистов. Журналистов с утра не пускали в редакцию, сейчас они работают в помещении телеканала "Дождь".