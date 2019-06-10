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РИА Новости

Размер штрафа будет зависеть от благосостояния и дохода правонарушителя

Вчера, 15:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Размер штрафов за административные правонарушения будут определять в России с учетом характера противоправного действия, а также благосостояния и наличия зарплаты или иного дохода у нарушителя, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.
"При назначении административного наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности", - говорится в тексте документа.
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Опубликована концепция нового КоАП
Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
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