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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Журналиста Кирилла Вышинского доставили в Подольский суд Киева

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Подольский суд Киева, заседание начинается, сообщил адвокат Андрей Доманский.
"Доставили, начинается процесс", - сообщил РИА Новости адвокат. Как ожидается, в понедельник прокуратура закончит чтение обвинительного заключения, добавил он.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
29 декабря 2018, 18:45
"Гордимся и продолжаем за тебя бороться": Симоньян ответила Вышинскому
Объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийКиевПроисшествия
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