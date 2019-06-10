Журналиста Кирилла Вышинского доставили в Подольский суд Киева

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Подольский суд Киева, заседание начинается, сообщил адвокат Андрей Доманский.
"Доставили, начинается процесс", - сообщил РИА Новости адвокат. Как ожидается, в понедельник прокуратура закончит чтение обвинительного заключения, добавил он.
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Объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
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