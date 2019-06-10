Глава республики Саха рассказал о деле заммэра Якутска

ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Следствие разрабатывало заммэра Якутска Василия Гоголева "многие месяцы", прежде чем предъявить обвинение в рекордной взятке на 114 миллионов рублей, заявил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

"Насколько я понимаю, оперативная разработка шла там не неделю, не две, а многие месяцы. Поэтому у следствия, наверное, были основания на такие меры в отношении руководства строительной компании и одного из руководителей города", - сказал Николаев на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

Ситуацию он назвал "крайне сложной", а размер предполагаемой взятки – "беспрецедентной для нашей республики". По словам главы Якутии, следствие в конечном счете "разберется и объявит, кто виноват, а кто нет".

Между тем нынешний глава Якутска Сардана Авксентьева ранее заявила, что задержание ее зама может быть провокацией. По ее мнению, он мог поплатиться за то, что начал расследование "по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем".

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории Василий Гоголев получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".

В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей". Активы передали через двух посредников не лично заммэра, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, когда перешел на работу в мэрию.