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РИА Новости

Глава республики Саха рассказал о деле заммэра Якутска

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Следствие разрабатывало заммэра Якутска Василия Гоголева "многие месяцы", прежде чем предъявить обвинение в рекордной взятке на 114 миллионов рублей, заявил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.
"Насколько я понимаю, оперативная разработка шла там не неделю, не две, а многие месяцы. Поэтому у следствия, наверное, были основания на такие меры в отношении руководства строительной компании и одного из руководителей города", - сказал Николаев на встрече с главными редакторами региональных СМИ.
Заседание Басманного суда города Москвы
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Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
Ситуацию он назвал "крайне сложной", а размер предполагаемой взятки – "беспрецедентной для нашей республики". По словам главы Якутии, следствие в конечном счете "разберется и объявит, кто виноват, а кто нет".
Между тем нынешний глава Якутска Сардана Авксентьева ранее заявила, что задержание ее зама может быть провокацией. По ее мнению, он мог поплатиться за то, что начал расследование "по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем".
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории Василий Гоголев получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей". Активы передали через двух посредников не лично заммэра, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, когда перешел на работу в мэрию.
На время расследования чиновник отстранен от обязанностей и заключен под стражу.
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Айсен НиколаевЯкутияЯкутскПроисшествия
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