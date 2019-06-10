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РИА Новости

Экс-премьер Швеции: "Северный поток — 2" сможет отвечать новым правилам ЕС

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКарл Бильдт
Карл Бильдт
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Карл Бильдт. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Северный поток-2" сможет соответствовать новым европейским правилам, но сроки его реализации могут быть увеличены, полагает бывший премьер-министр Швеции (1991-1994 годы), экс-министр иностранных дел Швеции (2006-2014 годы) Карл Бильдт.
Проект "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
"Оригинальный план заключался в том, что проект будет готов к концу года, так что не будет необходимости в новом контракте по транзиту с Украиной. Этого очевидно не произойдет, он будет значительно отложен", - заявил Бильдт в интервью РИА Новости в рамках Примаковских чтений.
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По его словам, хотя "Северный поток-2" не является основной целью новой директивы ЕС, так как эти правила конкуренции касаются всех трубопроводов, все же из-за директивы процесс реализации затянется. "Будет ли "Северный поток-2" соответствовать этим правилам, надо посмотреть. Думаю, что вполне может, это будет сложно и займет время", - заявил он.
В этой связи "Газпрому" придется воспользоваться транзитной сетью Украины, чтобы обеспечить поставки европейским покупателям, то есть будет абсолютно необходимо новое соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа. Именно это будет главной проблемой сейчас, подчеркнул Бильдт.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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ГазпромЕвросоюзКарл БильдтШвецияРоссияЭкономика
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