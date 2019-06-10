На Украине проверяют сообщения о минировании Ровенской АЭС

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

"В полицию в 11.20 (совпадает с мск) поступило аналогичное сообщение о минировании Ровенской АЭС", - говорится в сообщении.