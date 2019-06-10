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РИА Новости

На Украине проверяют сообщения о минировании Ровенской АЭС

Вчера, 15:03
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"В полицию в 11.20 (совпадает с мск) поступило аналогичное сообщение о минировании Ровенской АЭС", - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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