На Украине проверяют сообщения о минировании Ровенской АЭС

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"В полицию в 11.20 (совпадает с мск) поступило аналогичное сообщение о минировании Ровенской АЭС", - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.