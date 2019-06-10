Москалькова попросила Путина пересмотреть процесс возбуждения уголовных дел

Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила президента РФ Владимира Путина поддержать пересмотр стадии возбуждения уголовных дел для большей защиты прав потерпевших.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства в Кремле провел рабочую встречу с омбудсменом.

"Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к Вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего", - заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что "если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников". "И это, конечно, нарушает конституционное право на доступ к правосудию", - уточнила уполномоченный.

"По вопросу уголовно-процессуального законодательства всё-таки больше всего вопросов", - отметил Путин, изучив ее доклад.

По словам омбудсмена, в этом году на фоне общего снижения обращений граждан большое количество жалоб связано с тем, что люди не могут добиться возбуждения уголовного дела.