СК возбудил дело о вымогательстве после избиения школьницы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи по результатам проверки инцидента с избиением школьницы в Красноярске возбудили уголовное дело о вымогательстве с применением насилия, сообщает ГСУСК РФ по региону.

Видео избиения, снятое на телефон, было размещено на портале информагентства НГС24. На кадрах видно, как парни бьют девочку, пинают ее в голову. Она плачет и просит прекратить, после чего встает, но ее ногой в лицо бьет девушка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия)", - говорится в сообщении.