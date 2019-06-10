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РИА Новости

СК возбудил дело о вымогательстве после избиения школьницы в Красноярске

Вчера, 14:57
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи по результатам проверки инцидента с избиением школьницы в Красноярске возбудили уголовное дело о вымогательстве с применением насилия, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Видео избиения, снятое на телефон, было размещено на портале информагентства НГС24. На кадрах видно, как парни бьют девочку, пинают ее в голову. Она плачет и просит прекратить, после чего встает, но ее ногой в лицо бьет девушка.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 16-летняя ученица гимназии №15 Красноярска вместе со своими приятелями встретила на улице сверстницу, с которой находилась в неприязненных отношениях. Девушка стала требовать от школьницы деньги, которые та якобы ей задолжала, при этом в действительности никакого долга не было, отмечает следствие. Подозреваемая и ее знакомый избили потерпевшую, при этом требуя не рассказывать никому о произошедшем, добавляет СК.
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