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РИА Новости

Москалькова рассказала, какие аспекты осложняют работу ОНК

Вчера, 14:51
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© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы материального обеспечения и несовершенство законодательной базы существенно осложняют работу ОНК, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
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"В работе ОНК имеется ряд проблем, существенно осложняющих их деятельность. Это и аспекты материального обеспечения, и несовершенство законодательной базы, а также их слабое тесное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления", - сказала Москалькова.
По ее словам, в качестве системной проблемы можно выделить недостаточную поддержку деятельности ОНК со стороны общественных организаций , выдвинувших своих представителей в состав этих комиссий. "В частности, многим ОНК приходится самостоятельно изыскивать средства на транспортные расходы для посещений мест принудительного содержания", - пояснила она.
Омбудсмен добавила, что в связи с отсутствием обеспечения деятельности со стороны некоммерческих организаций ОНК Курской, Липецкой, Калужской, Новгородской, Брянской, Воронежской областей, республики Карелия, республики Алтай и города Севастополя вынуждены были обратиться за финансовой и иной поддержкой в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
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