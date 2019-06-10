Москалькова рассказала, какие аспекты осложняют работу ОНК

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы материального обеспечения и несовершенство законодательной базы существенно осложняют работу ОНК, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"В работе ОНК имеется ряд проблем, существенно осложняющих их деятельность. Это и аспекты материального обеспечения, и несовершенство законодательной базы, а также их слабое тесное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления", - сказала Москалькова.

По ее словам, в качестве системной проблемы можно выделить недостаточную поддержку деятельности ОНК со стороны общественных организаций , выдвинувших своих представителей в состав этих комиссий. "В частности, многим ОНК приходится самостоятельно изыскивать средства на транспортные расходы для посещений мест принудительного содержания", - пояснила она.