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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Приднестровье призвали политические силы в Молдавии к сдержанности

Вчера, 14:51
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ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике внимательно наблюдают за продолжающимся политическим противостоянием в Молдавии и призывают политические силы к сдержанности и обеспечению мира и стабильности.

"Выражаем надежду на то, что обострение политического кризиса не скажется отрицательно на реализации Молдовой договоренностей в рамках переговорного процесса, ориентированного на решение актуальных социально-гуманитарных вопросов в интересах людей", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Парламент Молдавии
9 июня, 02:12
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Политический кризис в МолдавииПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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