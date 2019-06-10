В Приднестровье призвали политические силы в Молдавии к сдержанности

ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике внимательно наблюдают за продолжающимся политическим противостоянием в Молдавии и призывают политические силы к сдержанности и обеспечению мира и стабильности.

"Выражаем надежду на то, что обострение политического кризиса не скажется отрицательно на реализации Молдовой договоренностей в рамках переговорного процесса, ориентированного на решение актуальных социально-гуманитарных вопросов в интересах людей", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.