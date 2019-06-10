Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за 2018 год направила 40 предложений по усовершенствованию законодательства, 19 из которых стали поправками к законам.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"В адрес профильных комитетов уполномоченным направлено 40 предложений по вопросам совершенствования законодательства. По итогам их рассмотрения сформулировано 19 поправок в проекты федеральных законов, которые были внесены в соответствующие нормативные правовые акты", - сообщила Москалькова в интервью РИА Новости.
По ее словам, совместно с Советом Федерации была завершена работа по подготовке законопроекта "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".