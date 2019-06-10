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РИА Новости

Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за 2018 год направила 40 предложений по усовершенствованию законодательства, 19 из которых стали поправками к законам.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
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"В адрес профильных комитетов уполномоченным направлено 40 предложений по вопросам совершенствования законодательства. По итогам их рассмотрения сформулировано 19 поправок в проекты федеральных законов, которые были внесены в соответствующие нормативные правовые акты", - сообщила Москалькова в интервью РИА Новости.
По ее словам, совместно с Советом Федерации была завершена работа по подготовке законопроекта "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".
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