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РИА Новости
Война в Сирии

Франция возвратила из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ*

Вчера, 14:44
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции приняли 12 детей-сирот боевиков "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), находившихся на северо-востоке Сирии, заявил французский МИД.
Ранее о передаче во Францию 12 детей-сирот с французским гражданством сообщили курдские органы самоуправления в Сирии.
"Эти дети помещены под особое медицинское наблюдение и переданы на попечение социальных служб", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве также подтвердили, что во Францию прибыли двое сирот с  гражданством Нидерландов, которые позднее будут возвращены на родину.
Телеканал BFMTV отмечает, что самолет с детьми днем в понедельник приземлился в военном аэропорту Виллакубле под Парижем.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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