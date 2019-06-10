Франция возвратила из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ*

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции приняли 12 детей-сирот боевиков "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), находившихся на северо-востоке Сирии, заявил французский МИД.
Ранее о передаче во Францию 12 детей-сирот с французским гражданством сообщили курдские органы самоуправления в Сирии.
"Эти дети помещены под особое медицинское наблюдение и переданы на попечение социальных служб", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве также подтвердили, что во Францию прибыли двое сирот с гражданством Нидерландов, которые позднее будут возвращены на родину.
Телеканал BFMTV отмечает, что самолет с детьми днем в понедельник приземлился в военном аэропорту Виллакубле под Парижем.
*Террористическая организация, запрещенная в России