Франция возвратила из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ*

"Эти дети помещены под особое медицинское наблюдение и переданы на попечение социальных служб", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве также подтвердили, что во Францию прибыли двое сирот с гражданством Нидерландов, которые позднее будут возвращены на родину.