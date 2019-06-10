Количество видов административных правонарушений в новом КоАП сократят

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество видов административных правонарушений в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) сократят, следует из опубликованной на сайте правительства в понедельник концепции нового КоАП.

"Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний", - говорится в документе.